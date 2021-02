Dr. Roberto Pinotti: Militärische UFO-Forschung in Italien

Das italienische Militär untersucht seit Jahrzehnten ganz offiziell UFO-Sichtungen - Dr. Roberto Pinotti kennt die interessantesten Fälle. In Italien geht die Luftwaffe schon seit 1979 Berichten über Unidentifizierte Fliegende Objekte nach. Und die Fälle, die nach eingehender Untersuchung immer noch ungeklärt bleiben, kann man sich auf der Webseite der italienischen Luftwaffe herunterladen, zusammen mit Zahlen, Daten und Fakten. Davon könnte sich die deutsche Bundeswehr mal eine Scheibe abschneiden.

Warum das Thema dort so ernst genommen wird, darüber sprach Robert Fleischer mit dem wichtigsten italienischen UFO-Forscher - Dr. Roberto Pinotti. Bereits 1967 gründete er das Centro Ufologico Nazionale, einen der größten und ältesten UFO-Forschungsvereine weltweit. Als Luft- und Raumfahrtjournalist arbeitete Dr. Pinotti auch für das offizielle Magazin der italienischen Luftwaffe und erhielt Einblicke in die UFO-Forschung des Militärs. Diese reicht bis in die Zeiten von Benito Mussolini zurück. Doch auch in späteren Jahren kam es zu teilweise haarsträubenden UFO-Zwischenfällen...

Quelle: ExoMagazinTV