GEZ-Medien fälschen Zahlen zur Großdemo in Berlin

Am 1. August 2020 demonstrierten in Berlin unzählige Menschen für den Erhalt von Freiheit und Frieden. Da die veröffentlichten Schlagzeilen der GEZ-Medien in krassem Widerspruch zu Aussagen der Menschen vor Ort stehen, prüft Kla.tv Hinweise aus erster Hand.

Am 1. August demonstrierten in Berlin unzählige Menschen verschiedenster Hintergründe gegen die von Politik und Medien ausgerufenen Anti-Corona-Maßnahmen. Grund: Sie vertrauen der durch Medien und Politik zugrunde gelegten Faktenlage nicht und fordern eine Aufhebung der unangemessenen, massiv schadenbringenden Maßnahmen. Wie kommt es zu solch einem Vertrauensverlust?

Die Berichterstattung der GEZ-Medien zeigt wie´s geht: Unisono bemüht sich der Mainstream, die Demonstration vom 1. August als ein überschaubares Treffen von Verschwörungstheoretikern, Esoterikern, Impfgegnern und Rechtsextremen kleinzureden. So verbreiteten die GEZ-Medien wie Tagesschau, ZDF Heute Journal, BR, DLF, MDR und nahezu der gesamte Blätterwald, dass ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV