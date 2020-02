Whistleblower: Interview mit Tom Radtke über Hintergründe zu Fridays for Future und B90/Die Grüne

Martin Sellner interviewt einen Aussteiger und ehemaliger Sprecher der Fridays for Furture Bewegung, Tom Radtke. Er besaß gute Kontakte in der Partei Bündnis90/Die Grünen und wird wegen seinen Offenlegungen bereits von der Antifa bedroht. Er tritt zur Wahl am 23.02.2020 in Hamburg an.

Martin Michael Sellner (* 8. Jänner 1989 in Wien) ist ein österreichischer politischer Aktivist, Sprecher der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ), Youtuber und Autor.

Tom Radtke wird wegen seiner Offenlegungen von Hintergründen massiv juristisch verklagt unter anderem von Lisa Neubauer (Grüne), die bei Fridays for Future aktiv ist.



Quelle: Martin Sellner Lang