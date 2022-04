Basta Berlin (123) – Fake News und Milliardendeals: Söder, Lindner, Lauterbach

Grüße in den Unfreistaat Bayern! Wollte sich Familie Söder in der Pandemie bereichern? Gleichzeitig verpulvert Finanzminister Linder die Steuergelder, als gäbe es kein Morgen. Das kann nur einer übertreffen: Unwissenschaftler Karl Lauterbach. Mehr dazu in einer weiteren Folge von #BastaBerlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, starten heute die große Abrechnung mit Familie Söder. Zwischen Maskendeals und Jetset-Leben wird tatsächlich noch etwas Politik gemacht – wenn sie König Söder nützlich ist. Im Politischen Berlin hat unterdessen eine beispiellose Veräußerung von Steuergeldern begonnen. Und Karl Lauterbach macht, was er am besten kann: Studien zu seinem Nutzen uminterpretieren. Quelle: Basta Berlin