Dr. Bodo Schiffmann bei Kla.TV: Was verraten uns die entschwärzten RKI-Protokolle?

"Wir werden alle sterben ... aber nicht an Corona". Der deutsche Mediziner Dr. Bodo Schiffmann gewährt uns in diesem Kla.TV-Interview einen unterhaltsamen Einblick in seine persönliche Entwicklung, verrät, was die entschwärzten RKI-Protokolle zu bedeuten haben und zeigt auf, wer in seinen Augen für Plandemien und andere Krisen verantwortlich ist. Lassen Sie sich fesseln von einem Arzt, der komplexe Zusammenhänge für Laien verständlich vermittelt.

Moderator: Ja, herzlich willkommen bei Kla. TV. Nach der Corona-Plandemie-Zeit, in der eben auch ziemlich viele Maßnahmen getroffen wurden, ziemlich viele Entscheidungen auch von der Politik, wo der eine oder andere sich am Kopf gekratzt hat und sich gefragt hat, kann das noch normal sein, macht das alles Sinn? Zunehmend sprechen immer mehr Menschen eben deswegen von der Plandemie mit der Betonung auf dem L. Und in dieser Zeit gab es auch einige Fachleute, und einer der Ärzte der ersten Stunde eben, der dort auch aufgestanden ist, der sich getraut hat, einfach auch eine Gegenstimme zu bilden, der irgendwo auch dann von der fachmännischen Seite die Sachen einfach sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht hat, ist Dr. Bodo Schiffmann. Und ihn haben wir heute hier zu Gast bei uns im Kla.TV-Interview. Ganz herzlich willkommen, lieber Bodo. Bodo: Ja, lieber Mathias. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei Kla.TV sein darf. ..[weiterlesen] Quelle: Kla.TV