Chrupalla: „Wir schicken Woidke in Rente!“

Vor der Landtagswahl in Brandenburg: Umfragen weisen die AfD auf Platz 1 aus – vor der langjährigen Regierungspartei SPD mit Ministerpräsident Dietmar Woidke. Die Stimmung bei den Blauen ist also gut. Motiviert geht es jetzt in den Wahlkampf-Endspurt.

Bei einem Auftritt in Lauchhammer im Süden des Landes zeigt sich AfD-Chef Tino Chrupalla vor dem COMPACT-Mikro angriffslustig und schlagfertig. Außerdem haben wir mit Birgit Bessin, AfD-Direktkandidatin und mit Oliver Kirchner, Kopf der AfD in Sachsen-Anhalt, gesprochen. Quelle: COMPACT-TV