Spotlight: Michael Ballweg über die ihn tragende Energie

Michael Ballweg scheint stets gut gelaunt. Und das obwohl der Querdenken-Gründer 9 Monate in Einzelhaft saß und bis heute sein Vermögen eingefroren ist. Was hat Michael Ballweg getan, um nicht seine Zuversicht zu verlieren? Welche Fehler hat Querdenken gemacht und was erwartet er von seinem Besuch bei Robert F. Kennedy zur Amtseinführung von Donald Trump?

Darüber spricht Ballweg exklusiv in diesem Gespräch. Ausschnitt aus dem Gespräch mit Michael Ballweg ("In die Eigenverantwortung gehen") – Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-michael-ballweg-3/ Quelle: apolut