Volkskommentar: Friedensappell einer Mutter

„Das Ende des zweiten Weltkrieges ist noch keine 80 Jahre her, da trommeln Politiker wieder zum Krieg. „Wir müssen kriegstüchtig werden“, heisst es - doch wollen „wir“ das? Eine Mutter hat Zeitzeugen befragt und sagt NEIN!

Hallo, ich bin Karina aus Torgau. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Foto aus dem Geschichtsbuch. Es zeigt den Handschlag russischer und amerikanischer Soldaten im April 1945 an der Elbe in Torgau. Das ging damals um die Welt und symbolisiert das Ende des zweiten Weltkrieges. Als Kind in der DDR habe ich Joe Polowski und andere Kriegsveteranen hier noch live erlebt, da es eine Erinnerungskultur gab....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV