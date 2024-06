Der WHO-Pandemievertrag ist vom Tisch – vorerst

Peter König ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation WHO, wo er über 30 Jahre lang in der ganzen Welt tätig war. Er veröffentlichte am 25. Mai ein Statement zum Scheitern des geplanten weltweiten Pandemievertrags mit dem Titel: Der WHO-Pandemievertrag ist vom Tisch – vorerst. Hören Sie selbst, warum sich nun niemand zurücklehnen und denken sollte, es sei alles vorbei!

