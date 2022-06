Warum der 21. Juni euer Leben verändern kann

Die Sprit- & Gaspreis Lüge ist so ungeheuerlich, dass die meisten Menschen den wahren Hintergrund gar nicht erkennen. Dies wird sich nach diesem Video ändern. Außerdem sollte jeder wissen, was ihn am 21. Juni erwartet! Dies berichtet der renommierte Autor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "SchrangTV".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf SchrangTV: " erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang" Quelle: SchrangTV