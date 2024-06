Interview mit Gunter Frank – “Es war kein Kavaliersdelikt!”

Menschen, die abends vor der Tagesschau sitzen und glauben, sie bekommen die Wirklichkeit erklärt, können sich die Dimension der Geschehnisse nicht vorstellen. Es war kein Fehler, es war kein Kavaliersdelikt, sondern ein systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung, exekutiert durch die Regierung. In der Corona-Krise galt die Devise in den großen Medien, keine Kritik an den politischen Entscheidungen zuzulassen. Nicht alles davon mag geplant gewesen sein, denn das Leben ist zum großen Teil Chaos. Nicht alles folgt einem Masterplan.

Doch die Wissenschaft wird schon seit Jahren umgebaut. Mit Corona wurde sie zur “neuen Staatsreligion“ erhoben und die Wissenschaftlichkeit förmlich mit Füßen getreten. Ein mRNA-Ladenhüter wurde zu einem Verkaufsschlager stilisiert, auf Kosten der Gesundheit vieler Menschen, die arglos der Politik und den Medien vertraut haben. Dr. Gunter Frank ist Autor des Buches „Das Staatsverbrechen“, einem „schockierenden Krimi über systematisches Verbrechen, größenwahnsinnige Forscher, Regierungsversagen, Medizinkorruption, Psychoterror und Millionen unschuldige Opfer. Das Problem: Es ist die Realität. Bereits in seinem 2021 erschienenen Bestseller „Der Staatsvirus“ beschrieb Dr. Gunter Frank, wie die Vernunft in der Hysterie um die Corona- Krise unter die Räder kam. Die Aussetzung von Grundrechten war nur der Anfang eines Staatsversagens, das heute die Züge eines Verbrechens trägt. Quelle: apolut