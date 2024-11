Peinlich: Bundestag lacht Baerbock aus!

Was war das denn, Annalena? Der Bundestag lacht Baerbock aus! Wir geben Ihnen Einblicke, was an diesem Tag für Lacher, großes Erstaunen und Entrüstung gesorgt hat. Baerbock ist die erste Außenministerin seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland, die sich Krieg mit Russland wünscht. Dr. Stephanie Elsässer spricht mit der AfD-Bundestagsabgeordneten Christina Baum, über diesen Moment im Bundestag und weitere Entgleisungen der Bundesregierung.

Quelle: COMPACT-TV