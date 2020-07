Dr. Bodo Schiffmann: Willkommen im RKI - Comedyclub

Das RKI hat eine neue Pressekonferenz gegeben und äußert sich mit großen Bedenken über einen Anstieg der Fallzahlen und man kann in gesamten Presse lesen, dass wir mitten in einer zweiten Welle stehen. Ich zeige Ihnen die aktuellen Zahlen und schaue mir mit Ihnen zusammen die Pressekonferrenz des RKI mit Lothar Wieler an. Das erste Mal kommt auch unser geschätzter Gesundheitsminister Jens Spahn bei mir im Video im Originalton zu Wort. Kommt alle nach Berlin, wir brauchen Eure Unterstützung. Der Tag der Freiheit wartet auf Euch. Ich zähle auf Euch und es gint keinen guten Grund nicht zu kommen.

Das RKI hat eine neue Pressekonferenz gegeben und äußert sich mit großen Bedenken über einen Anstieg der Fallzahlen und man kann in gesamten Presse lesen, dass wir mitten in einer zweiten Welle stehen. Ich zeige Ihnen die aktuellen Zahlen und schaue mir mit Ihnen zusammen die Pressekonferrenz des RKI mit Lothar Wieler an. Das erste Mal kommt auch unser geschätzter Gesundheitsminister Jens Spahn bei mir im Video im Originalton zu Wort. Kommt alle nach Berlin, wir brauchen Eure Unterstützung. Der Tag der Freiheit wartet auf Euch. Ich zähle auf Euch und es gint keinen guten Grund nicht zu kommen.

Quelle: Alles Ausser Mainstream Dr. Bodo Schiffmann