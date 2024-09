Aufgedeckt: ARD macht Fake-Show gegen AfD!

Vor Ende des Wahlkampfes in Brandenburg werden nochmal alle Propaganda-Register bei den Öffentlich-Rechtlichen gezogen, um einen Wahlsieg der AfD mit allen Mitteln zu verhindern. So auch gestern Abend zur Primetime in der ARD, die sogar mit einer komplett neuen Sendung auftrumpfte, welche jedoch mit Fallstricken und Halbwahrheiten gespickt war.

Die durch unsere Steuergelder finanzierte Volksverhöhnung, enthüllen in der heutigen Sendung für Sie: Chefredakteur Jürgen Elsässer und TV-Chef Paul Klemm. Quelle: COMPACT-TV