Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Peinlich: Merz blamiert uns im Weißen Haus!

Peinlich: Merz blamiert uns im Weißen Haus!

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Au Backe, Friedrich - da verdrehen sogar routinierte Staatschefs die Augen. Gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Selenski war Kanzler Merz im Weißen Haus, um seine Ziele im Russland-Ukraine-Konflikt durchzusetzen - doch das war alles andere als eine Glanzleistung. Wie haben Trump, Meloni und Co. reagiert und kann es nun tatsächlich zum alles entscheidenden Treffen zwischen Putin und Selenski kommen? Jürgen Elsässer und Dominik Reichert haben die Bilder und Antworten.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen

Quelle: COMPACT-TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte mops in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige