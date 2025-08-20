Peinlich: Merz blamiert uns im Weißen Haus!

Au Backe, Friedrich - da verdrehen sogar routinierte Staatschefs die Augen. Gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Selenski war Kanzler Merz im Weißen Haus, um seine Ziele im Russland-Ukraine-Konflikt durchzusetzen - doch das war alles andere als eine Glanzleistung. Wie haben Trump, Meloni und Co. reagiert und kann es nun tatsächlich zum alles entscheidenden Treffen zwischen Putin und Selenski kommen? Jürgen Elsässer und Dominik Reichert haben die Bilder und Antworten.

