Basta Berlin (Folge 82) – Medienmacht: Lauterbach, Lockdown und falsche „Studien“

Was wäre das für ein Land, in dem Hardliner und Gesundheitsvielsprecher Karl Lauterbach zum medialen Konsens wird? Es wäre ein Land im harten Dauerlockdown. Doch worin besteht eigentlich die Expertise des SPD-Politikers? Ebenso nachzuprüfen ist eine "Studie", die Querdenken-Demonstrationen als Superspreader-Events bezeichnet. Wir halten dagegen...so das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa haben sich gefragt, warum Dr. Karl Lauterbach in Corona-Zeiten seit Monaten zum täglichen Warn- und Mahn-Programm gehört? Praktische Patientenerfahrung? Wohl kaum. Epidemiologische Spezialkenntnisse? Fehlanzeige. Gesundheitspolitische Aufgaben im Bundestag? Auch nicht. Dafür hat der SPD-Politiker in der Vergangenheit schon so manch zweifelhafte Entscheidung getroffen. Wir nehmen Lauterbach unter die Lupe. Ebenso wie eine „Studie“, die medial ausgeschlachtet wurde und Regierungskritiker für die Ausbreitung des Corona-Virus verantwortlich macht. Doch das stimmt so nicht. Basta Berlin: Ihr Brücken-Podcast von Lockdown zu Lockdown. Quelle: SNA News (Deutschland)