AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet berichtet: mRNA-Übertragung an Ungeimpfte? Was bedeutet dieser neue Angriff? (Kurzfassung)

In Japan ist die neue Gentechnik-Injektion zugelassen und wird den Menschen bereits verabreicht. Die „selbstverstärkende“ mRNA-Injektion soll sich im Körper des Impflings selbstständig vermehren. Schon bald könnte es auch eine Zulassung in Europa geben. Hören Sie eine Einordnung von AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet, in der auch Professor Bhakdi und ein japanischer Professor für Biotechnologie der Tokyo University of Science zu Wort kommen.

AUF1-Chefreakteur Stefan Magnet: Was ist diese Woche geschehen? Wir haben erfahren, dass aus Japan eine neue mRNA-Injektion nach Europa kommen soll. Das Besondere daran ist, dass sich diese neue Injektion auch auf Personen übertragen kann, die nicht geimpft sind, die sozusagen die Genspritze verweigern. Wir haben bislang gedacht, dass wir mit Verweigerung und Nicht-Mitspielen durchkommen können, und diese neue Entwicklung ändert so einiges. Ich habe mich deswegen entschlossen, jetzt am Wochenende mit Abstand zu den Tagesgeschehnissen noch einmal eine Einordnung vorzunehmen. Denn die Informationen, die uns gegen Ende der Woche dann förmlich überschwemmt haben im Zuge unserer intensiven Recherchen, verdienen es, noch einmal geordnet zu werden...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV