Georgia Guidestones – Countdown zum Great Reset?

Startete mit der Einsetzung des Schlusssteins in die mysteriösen Georgia Guidestones der Countdown zum Great Reset? Haben wir es hier – auch mit der Sprengung der Guidestones – mit hochbrisanten kultischen Riten verborgener satanischer Geheimbünde zu tun?

Vier Steine, acht Sprachen und eine unmissverständliche Botschaft: Über sieben Milliarden Menschen sollen für eine bessere Welt sterben. Es geht um die Georgia Guidestones und dazu gibt es auf Wunsch von Euch endlich ein Investigativ-Video von mir mit einigen neuen Informationen und interessanten neuen Fakten mit Spuren zu den üblichen Verdächtigen – jetzt und exklusiv bei Norman Investigativ.

Elberton, ein beschauliches Örtchen im Süden der USA. Mit seinen rund 5.000 Einwohnern ist es etwas größer als ein Dorf. Und so unscheinbar diese Siedlung auch wirkt, ist Elberton doch ein Ort vieler Geheimnisse. Eines dieser Geheimnisse sind die Georgia Guidestones. Wer hat sie in Auftrag gegeben und vor allem warum wurden diese Steine hier mitten im Nirgendwo hingesetzt – in die Nähe eines Ortes, dessen Belanglosigkeit allein aus diesen Luftaufnahmen zu entnehmen ist? ...[weiterlesen]



Quelle: Kla.TV