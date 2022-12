Dr. Werner Rügemer: BlackRock & Co. entlarvt

Aufgrund aktueller Krisen wird weltweit ein Großteil der Menschen immer ärmer. Wieso einige wenige davon profitieren und welche Rolle dabei Schattenbanken spielen, erfahren Sie im nachfolgenden Interview mit Dr. Werner Rügemer zum Thema: „Wie BlackRock & Co. die Welt beherrschen“.

„Auf den Spuren einer unbekannten Weltmacht: Wie BlackRock & Co. immer mehr die Welt beherrschen“ - unter diesem Titel fand vom 16. bis 17. September 2022 in Potsdam die BlackRock-Konferenz statt. Durch die Referenten wurde dargestellt, wie dieser im Verborgenen agierende Vermögensverwalter mit ganz wenig Personal weltweit die Wirtschaft, aber auch der Politik beherrscht. Während BlackRock dafür sorgt, dass seine Kapitalgeber immer reicher werden, wird die Mehrheit der Menschen dadurch immer mehr in die Armut getrieben. Zu den Mitorganisatoren dieser Veranstaltung gehörte der Buchautor und Referent Dr. Werner Rügemer, der Kla.TV ein Interview gab. ....[weiterlesen]



Quelle: Kla.TV