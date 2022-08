Dr. Daniele Ganser: Gibt es Verschwörungen?

Gibt es Verschwörungen in der Geschichte? Darüber diskutiere der Schweizer Historiker Daniele Ganser in der Talk-Runde von Gert Scobel auf 3sat am 6. September 2012, elf Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Die weiteren Gäste der Talk-Runde waren Andreas von Bülow (Jurist und Publizist) und Thomas Grüter (Mediziner und Publizist)

Quelle: Daniele Ganser