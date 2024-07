M-PATHIE – Zu Gast heute: Holger Strohm “Alles Schwindel, von vornherein”

Dr. Holger Strohm ist der Vater der Anti-Atomkraft-Bewegung Deutschlands. Strohm ist Universalgelehrter und wurde mehrfach für den Nobelpreis vorgeschlagen. Da sein politisches und aktivistisches Engagement vor allem in den 1970er und 1980er Jahren eine große Gegenbewegung mit ins Leben rief und die Grünen miterschuf, fiel er schon damals in Ungnade und musste quasi zum Dissidenten werden. Strohm hat bis heute fast so viele Bücher geschrieben, wie Eugen Drewermann. Beiden müsste eigentlich ein besonderer Platz gewidmet sein, doch wer sich so gut wie sein Leben lang öffentlich gegen die Regierungen stellt, erfährt Cancel-Culture und wird bekämpft.

Strohm entging mehreren Mordversuchen. Im April 2023 veröffentlichten wir hier auf apolut.net in der Reihe M-Pathie sein erstes Interview. Hier der Link: https://apolut.net/m-pathie-holger-strohm/ Strohm ist auch mit über 80 Jahren noch immer unermüdlicher Beobachter und Aktivist der Gegenbewegung und er zeigt auf, was ihm unter seinen Nägeln brennt. Strohm verfügt über ein sehr breites und großes Wissen in Bezug auf die Lügen von deutschen Regierungen und dem Staat, wie kaum ein anderer in diesem Land. Es ist immer wieder spannend, wie er Zusammenhänge deutlich macht und Lügen, Intrigen und Verfälschungen offenlegt. Quelle: apolut