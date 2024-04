"Verdeckte Kriegsführung durch Geo-Engineering?" (Erstausstrahlung 27.10.2014)

Bereits vor 10 Jahren machte Kla.TV auf einen wichtigen Schauplatz in der verdeckten Kriegsführung aufmerksam, und nach wie vor ist es hochaktuell, auf diese im Hintergrund laufenden Kriegsstrategien aufmerksam zu machen. Folgen Sie uns, wenn wir am Beispiel von Geo-Engineering diese Strategie entlarven.

Bereits vor 10 Jahren machte KlaTV auf einen wichtigen Schauplatz in der verdeckten Kriegsführung aufmerksam. Am 27.10.2014 hieß es: "Was sich derzeit um die Ukraine herumrangt, sind klassische Anzeichen eines bevorstehenden Krieges in Europa. Doch das ist nicht der einzige Krieg von dem wir bedroht sind. Wer KlagemauerTV regelmäßig sieht wird feststellen, dass wir tagtäglich, meist unbemerkt, mit noch ganz anderen weiteren Kriegen konfrontiert sind. Ein Beispiel hierfür ist Geo-Engineering."

Der Krieg in der Ukraine ist blutige Wirklichkeit geworden und droht Europa mit reinzuziehen, ebenso wie der schwelende Nah-Ost-Konflikt. Entsprechend hochaktuell ist es, auf die im Hintergrund agierenden Kriegsstrategien wiederholend aufmerksam zu machen. Daher strahlen wir diesen erhellenden "Oldie" heute nochmals aus...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV