Die Woche COMPACT: Thüringen - Chronik eines Putsches

Es war ein politisches Erdbeben, das Thüringen in dieser Woche erschütterte. Nachdem der Wahlverlierer Bodo Ramelow ab- und der FDP-Politiker Thomas Kemmerich in das Amt des Ministerpräsidenten gewählt wurde, erhob sich eine hysterischer Orkan in Politik und Medien.

Nach unserem gründlichen Analysen in drei COMPACT-TV-Livesendungen – die Sie ebenfalls auf diesem Kanal anschauen können – hat Katrin Nolte die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst. COMPACT ist das Flaggschiff des freien Journalismus. Wir sind der Fels in der Brandung der Fake-News. Wir wollen die Meinungsmonopole der Alt- und Lügenmedien brechen! Die COMPACT-Familie hält zusammen, wir vertrauen auf Ihre Hilfe!

Quelle: COMPACT TV



