Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Russisch Roulette: Per Los an die Ostfront!

Russisch Roulette: Per Los an die Ostfront!

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Achtung, jetzt kommt die Kriegstombola! Fortuna, der Zufall, die Lotterie oder das Los sollen künftig darüber entscheiden, wer an die Ostfront muss und wer nicht. Was das im Detail bedeutet und ob das ganze eine Chance hat im Bundestag durchzukommen, erfahren Sie im heutigen Brennpunkt.

Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm begrüßen Sie im Studio und geben eine Einschätzung zur Lage.

Quelle: COMPACT-TV

