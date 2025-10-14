Russisch Roulette: Per Los an die Ostfront!

Achtung, jetzt kommt die Kriegstombola! Fortuna, der Zufall, die Lotterie oder das Los sollen künftig darüber entscheiden, wer an die Ostfront muss und wer nicht. Was das im Detail bedeutet und ob das ganze eine Chance hat im Bundestag durchzukommen, erfahren Sie im heutigen Brennpunkt.

Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm begrüßen Sie im Studio und geben eine Einschätzung zur Lage. Quelle: COMPACT-TV