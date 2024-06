Rupert Scholz: «Haldenwang agiert verfassungswidrig!»

Der renommierte Staatsrechtler Rupert Scholz war Senator in Berlin und unter Helmut Kohl Bundesminister der Verteidigung. Für die CDU saß er viele Jahre im Bundestag. Im COMPACT-Interview mit Armin-Paul Hampel übt er nicht nur scharfe Kritik an Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang, sondern auch an der Brandmauer-Politik der Union gegenüber der AfD. Eine neue Folge von «Hampel hakt nach».

Das Gespräch sehen Sie in dem Video unten: Quelle: COMPACT-TV