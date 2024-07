Sonntagsgespräch mit Dirk C. Fleck am 7. Juli 2024 in Überlingen: “Wir müssen aus dem Status des Empörten herauswachsen.”

Erzählen sie ihrem Gegenüber, sie haben Dirk C. Fleck getroffen, erhalten sie entweder ein Fragezeichen im Blick oder leuchtende Augen. Fleck hatte nie den kommerziellen Erfolg eines Frank Schätzing, für diese Art von Erfolg ist er zu intelligent, zu ehrlich und zu unbequem. Er bringt keine Nachrichten aus einem unbekannten Universum, aber wird zweimal mit dem Science-Fiction-Preis geehrt, für sein Buch “GO! Die Ökodiktatur”. Das Verbrechen an Tieren, an Bäumen, an der Welt, in der wir leben, verübt vom Mensch allein, ist Flecks Lebensthema.

Dirk C. Fleck ist jetzt mit seinem neuen Buch „Gefleckte Diamanten" direkt im Zentrum des Seins, im Zentrum von Hirn – und vor allem – von Herz. Der Mann ist ein Hero und hat über Heroes ein Buch geschrieben. Er ist ein Vorbild für jeden beherzten Journalisten und wusste schon 2012 von der besonderen Verantwortung der Journalisten im Umgang mit Spitzenpolitikern in Krisenzeiten. Sie ahnen es, er hat darüber auch ein Buch "Die vierte Macht" geschrieben. Er wolle nicht mehr in der Analyse der politischen Umstände und Missverhältnisse verortet sein, sagte der ehemalige Spiegel-Redakteur vor dem Gespräch. Dass er es trotzdem getan hat, werten wir ein kleines bisschen eitel als gute Gesprächs-Tonlage, vor allem aber als ein Geschenk des Schriftstellers und Journalist an ein freies Medium, wie die stattzeitung.org. Lassen Sie sich im ersten Sonntagsgespräch von stattzeitung.org, einem Format, das Ihnen in unregelmäßigen Abständen immer wieder begegnen wird, überraschen und verzaubern von einer messerscharfen Analyse dessen was ist, von Weitsicht und einer menschenfreundlichen, ja weisen Empfehlung was wir alle daraus machen können.