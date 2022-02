Sind die Lkw-Fahrer in Kanada wirklich Terroristen?

Friedliebend protestierende Trucker gegen Corona-Maßnahmen machen in Kanada auf sich aufmerksam. Seitens der Leitmedien und Politik werden sie als Staatsfeinde erklärt und wie Terroristen behandelt. Tröstlich jedoch ist Ottawas Polizeichef, der nichts gegen die Trucker unternommen hat. Ein Bürger Ottawas erlebt die Trucker-Bewegung als auch die Bevölkerung in einem Miteinander der Solidarität, Freundlichkeit und wohlwollenden Atmosphäre.

Dan: Wir berichten vom Ort des Geschehens der Trucker-Proteste in Ottawa. Hugh Hunter ist ein kanadischer Akademiker und Schriftsteller, der in Ottawa, Kanada, lebt. Er war Universitätsprofessor, der 2018 in den Ruhestand gegangen ist, um sich der Schriftstellerei und seinem neusten Projekt zu widmen, dem «Manly Saints Project» auf Substack [US-amerikanische Plattform für Autoren].

Wir werden auch seinen neuesten Artikel aus dem «crisis magazine» mit dem Titel «Laut die Freiheit verteidigen» unter der Sendung verlinken.

Dan: Also, Sie sind quasi jemand vom Ort des Geschehens. Sie leben in Ottawa. Wohnen Sie direkt in der Stadt?...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV