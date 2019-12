Schutzmaßnahmen gegen Mobilfunkstrahlen und 5G: Wie kann man sich schützen?

Zum Ende des Jahres 2020 sollen 10 Millionen Menschen an das 5G Netz angeschlossen sein, in Deutschland wurden bereits 25 der geplanten 5G-Mobilfunkantennen aktiviert. Klagemauer.TV hat bereits in verschiedenen Sendungen über die Gefahren von 5G und die Folgen für Mensch, Tier und Umwelt berichtet.

Hören Sie nun in einem Vortrag des bekannten Mobilfunkexperten Ulrich Weiner, wie jeder einzelne dazu beitragen kann, diesen Gefahren wirksam zu begegnen.

Quelle: Klagemauer TV



