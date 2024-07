„Zielscheibe Kind und Bindung“: Pressesymposium von AXION Resist (Kurzfassung)

Wenn Eltern ihre Kinder im Namen des „Kindeswohls“ für immer verlieren … oder Körper-Erkundungsräume in Kitas der Prävention von Missbrauch dienen sollen und militärische Übungen an Schulen der Förderung einer Friedensgesinnung, dann braucht es dringend eine wirkliche Auseinandersetzung damit. AxionResist hat am 3.5.24 den Anfang gemacht und ein Symposium mit professionellsten Referenten veranstaltet. Sehen Sie hier die Kurzfassung davon. (Einen inhaltlichen Zusammenschnitt finden Sie auch unter www.kla.tv/29203).

Systematisch werden in Deutschland Kinder unter Angabe von falschen Tatsachen zwangsweise durch Familiengerichte und Jugendämter von ihren Müttern oder Vätern getrennt bzw. isoliert, teilweise sogar mit Gewalt verschleppt. Um den Betroffenen eine Stimme zu geben, veranstaltete die Vereinigung „AXION Resist“ am 3. Mai dieses Jahres ein Pressesymposium mit dem Thema: „Zielscheibe Kind und Bindung“. Wussten Sie, dass in Deutschland jährlich 80-90.000 Kinder ihren Eltern entzogen werden, oft unwiderruflich? Wussten Sie, dass Kinder von Flüchtlingen ein beliebtes Ziel der Jugendämter geworden sind, während ihre Eltern, ohne Sprach- und Gesetzeskenntnisse, hilflos zusehen müssen? Wussten Sie, dass die deutsche Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zusammen mit der WHO „Standards für die Sexualaufklärung der Kinder in Europa“ entwickelt hat? Und sie dadurch bereits schamlos auf Pädophilie-Übergriffe vorbereitet?...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV