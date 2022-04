Putins “Angriffskrieg”? COMPACT.Debatte mit Manfred Kleine-Hartlage

Diese Woche wollen wir uns in unserem TV-Programm den riesigen Herausforderungen stellen, die sich in den letzten Wochen durch die Eskalation in der Ukraine ergeben haben. Wichtige Gesprächspartner geben in COMPACT.Debatte Denkanstöße, denn Kontroversen sind notwendig. Heute im Studio: der Buchautor Manfred Kleine-Hartlage (“Die Sprache der BRD”)

“Der irre Putin”, “Angriffskrieg”, “Oligarchen” – das BRD-Sprech zur Eskalation in der Ukraine soll das Volk verdummen und auf einen Feind abrichten. Niemand wäre besser geeignet als Manfred Kleine-Hartlage, um den Jargon der Eliten zu sezieren und zur Kenntlichkeit zu entstellen.

Preisfrage: Wenn die Antifanten in der Bundesregierung jetzt in der Ukraine die Augen vor den dortigen Nazis verschließen – blamieren sie dann nicht en passant ihr ganzes Anti-Rechts-Gedöns der letzten zwei Jahrzehnte? Quelle: COMPACTTV