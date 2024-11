Konzerne infiltrieren Schulen und beeinflussen Kinder!

Der Pharmakonzern Pfizer bietet ein neues Angebot für Schulen an. Ist es Zufall oder steckt eine Strategie dahinter? Unschwer lässt sich feststellen, dass Pfizer die Kinder in hohem Maß manipuliert und die Entwicklung beeinflusst. Die Aussage von einer Mutter aus North Carolina bringt es treffend auf den Punkt: „Pfizer hat Milliarden an Strafen für falsche Behauptungen und Sicherheitsverstöße gezahlt. Warum sollten Schulen ein Unternehmen einladen, das dafür berüchtigt ist, Gewinne über Menschen zu stellen, um ihren Kindern „Wissenschaft“ beizubringen?“

Im Dokumentarfilm „Der hybride Krieg gegen unsere Kinder“ [www.kla.tv/30526] wird eindrücklich aufgezeigt, wie Kinder aus allen Richtungen bewusst in ihrer Entwicklung beeinflusst werden. Diese Beeinflussung stoppt auch nicht vor Schultüren. Immer mehr NGO‘s, das meint Nichtregierungsorganisationen und Konzerne kommen mit netten Angeboten in die Schulen – zur Freude der Kinder und als Entlastung der Lehrer. Wirklich? Stimmt das Angebot mit dem erreichten Ziel überein?...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV