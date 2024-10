Rundfunkbeitrag: Eine kleine Machtgeschichte

Länder schmettern GEZ-Erhöhung ab, ÖRR-Hammer, GEZ-Hammer: Die Presse hat sich schier überschlagen, um die frohe Botschaft zu verkünden. Weiter 18,36 Euro im Monat und nicht 18,94, welch ein Glück, den Unionsfürsten sei Dank. Ich schaue mir in diesem Video an, warum die Ministerpräsidenten offenbar nichts Wichtigeres zu besprechen haben, wenn sie sich in großer Runde treffen wie Ende Oktober in Leipzig.

Was sagt uns das über den Rundfunk? Und warum werden bald nicht einmal mehr die Landtage über den Beitrag diskutieren dürfen?

Quelle: Michael Meyen