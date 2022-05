Schwedt-Arbeiter wütend auf Habeck: COMPACT. Der Tag

Mariupol am 9. Mai. Ob diese Bilder die wirkliche Stimmung in der Stadt auch nur annähernd widerspiegeln, lässt sich schwer sagen. Veröffentlicht wurden sie von der Regierung der Volksrepublik Donezk. Gezeigt werden die Feiern zum Tag des Sieges – gemeint ist jener der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Aber wohl auch der Einnahme der Hafenstadt am Asowschen Meer. Mit im Bild ist der Präsident von Donezk, Denis Puschelin. Die Feier soll damit offenbar auch die Eingliederung von Mariupol in die Volksrepublik deutlich machen. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 10. Mai.

Das sind einige unserer Themen: Ölboykott – Habeck bei den Opfern der Russland-Sanktionen

Schleswig-Holstein – Sargnagel für die AfD?

Afrika – Provoziert der Westen einen neuen Asylsturm?

Das Letzte – Kein Krieg, kein Frieden: Was will Putin wirklich? Quelle: COMPACTTV