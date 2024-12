Am Set: Palästinenser-Demo in Berlin – Ein Stimmungsbild

Demo des Vereinigten Palästinensischen Nationalkomitees am 7. Dezember 2024 in Berlin: Dem interessierten Beobachter bietet der Berliner Demonstrationskalender eine chaotische Fülle von Versammlungen. Alleine was das Thema Naher Osten angeht, gibt es fast täglich Veranstaltungen der unterschiedlichsten Fraktionen.Auch wenn die Zeit der großen Demonstrationen vorbei scheint, bleibt das Thema präsent, gerade wenn man die jüngste Entwicklung in Syrien bedenkt.

Erschwert wird das Demonstrieren durch Auflagen des Berliner Senats, die die Polizei mit Verve durchsetzten. Dabei stellt sich natürlich die Frage: Wieso wird dieser Kampf überhaupt auf deutschen Straßen ausgetragen? Die Sängerin und Moderatorin Nina Maleika setzt sich seit über einem Jahr für die Sache der Palästinenser ein. Es ist ein Thema, das in Deutschland nicht zuletzt aufgrund unserer Geschichte stark polarisiert. Wir haben Nina zu einer Demonstration auf den vorweihnachtlichen Kurfürstendamm begleitet. Natürlich kratzen wir hier nur an der Oberfläche eines komplexen Themas. Es wird nicht das letzte Mal sein. Quelle: apolut