Hambürger Spezial: “Leben, Tod und weiter?” Dirk C. Fleck & Jens Lehrich in einem besonderen Gespräch

Hambürger Spezial: “Leben, Tod und weiter?” Dirk C. Fleck & Jens Lehrich in einem besonderen Gespräch

Sie kommen inzwischen unregelmäßig, aber sie kommen. Hier ist eine weitere Folge der Hambürger mit Dirk C. Fleck und Jens Lehrich. Die Freude der beiden Herren über das Wiedersehen war so groß, dass sie von Anfang an sehr locker in ein Gespräch fanden, welches die Faszination des Lebens ebenso thematisierte wie die Versprechungen des Todes, der in unserer Gesellschaft keinen Platz zu haben scheint. Das erklärt wohl auch die emotionale Schieflage der meisten Menschen.

Übrigens: am 12. Oktober 2022 gibt es die Hambürger wieder interaktiv. Unter diesem Link gibt es die genauen Einzelheiten.



Quelle: Jens Lehrich