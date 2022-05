Basta Berlin (127) – GEZahlt, GEZündelt, abGEZockt

Was haben ARD und ZDF mit der EU gemeinsam? Sie nehmen unser Geld. Doch was genau damit finanziert wird, dürfte manche Bürger beunruhigen. Während die Öffentlich-Rechtlichen an ihren Formaten ordentlich verdienen, plant Brüssel mit Steuergeldern eine immense digitale Überwachung…Mehr dazu in dieser neuen Folge von #BastaBerlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, machen heute eine thematische Reise nach Brüssel, Berlin, Köln und Mainz. Während die ganze Welt auf den Krieg in der Ukraine schaut, erreicht in Brüssel der Plan zu einer EU-weiten Überwachung neue Dimensionen. Darüber berichten die Öffentlich-Rechtlichen eher nicht. Sie laden Lauterbach und williges Klatschvolk in durchgeplante Talkshows und lassen sich das ordentlich von Gebührengeldern entlohnen. Dabei rückt der Journalismus oft in den Hintergrund. Wohin fließt das Geld eigentlich wirklich?



Quelle: Basta Berlin