Faktencheck Corona-Impfung – von Kati Schepis SENDEREIHE 5/9

In der medizinischen Zeitschrift THE LANCET wurde eine Studie publiziert, welche behauptete, dass die COVID-19-Impfung 14 Millionen «COVID-Todesfälle» verhindert habe. Mit Ihrem Referat vom 2. Oktober 2022 zeigt die Eidg. dipl. Pharmazeutin ETH Kati Schepis auf, dass sich diese Behauptungen als unwissenschaftlich erweisen und unterzog die COVID-19-Impfung einem vollumfänglichen Faktencheck.

Haben die COVID-Impfungen wirklich 14 Millionen Todesfälle verhindert? Dieser Frage geht eine fundierte Stellungnahme der Organisation „Doctors for COVID Ethics“ nach. Dies, nachdem am 23. Juni 2022 in der medizinischen Fachzeitschrift THE LANCET eine Studie publiziert wurde, welche behauptete, dass die COVID-19-Impfung zig Millionen Menschenleben gerettet habe.



Die Studie erwies sich nicht nur als völlig unwissenschaftlich, sondern auch mit gravierenden Interessenkon-flikten behaftet. Um die wahren Auswirkungen der Corona-Impfungen der breiten Bevölkerung zu-gänglich zu machen, griff Kati Schepis im Rahmen der Corona-Kundgebung vom 2. Oktober 2022 die Stellungnahme von „Doctors for COVID Ethics“ auf. Schepis hat 2003 ihr Pharmaziestudium an der ETH Zürich abgeschlossen und über 12 Jahre in der Schweizer Niederlassung eines globalen Pharmaunternehmens gearbeitet. Als qualifizierte Fachperson unterzog sie die COVID-Impfung einem vollumfänglichen Faktencheck. ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV