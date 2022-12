Nachrichten AUF1 vom 5. Dezember 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Studie zeigt: Impfpflicht verursacht Personalnotstand im Gesundheitswesen

+ Analystin Monika Donner: „Chaos-Diktatur soll Individuum platt machen“

+ Querdenken-Gründer Ballweg weiterhin in Haft: „Rechtsstaatliche Masken gefallen“

+ Widerstand gegen Bankrott-Regierung: Wien und Steyr marschierten gegen den Great Reset

+ Twitter: Elon Musk treibt den tiefen Staat vor sich her

+ Profiteure der Energiekrise: Das große Geschäft mit dem Klimawandel

+ Die gute Nachricht: Dolmengrab in Oberbipp

Kurzmeldungen:

+ Staats-Hetze: Böhmermann bezeichnet normale Frauen als „Scheißhaufen“

+ Erdogan jubelt: Schweden liefert politischen Flüchtling an Türkei aus

+ Brutale Attacke auf Schülerinnen - 14-jähriges Mädchen tot

+ LGBTQ-Propaganda: SPD-nahe Agentur inszenierte peinlichen DFB-Auftritt

+ Impfschäden: Forderungen nach Entschädigung explodieren

Quelle: AUF1