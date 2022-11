Weltgefahr: Höchstgrad-Freimaurerei

Dieser Dokumentarfilm kam aus Notschreien von Höchstgrad-Freimaurern zustande, die unter äusserster Not ihre Schweigepflicht gebrochen haben, um dringende Warnrufe an die Weltbevölkerung ergehen zu lassen. Sie haben tausende brisante Dokumente als Beweismaterial zusammengestellt, die belegen sollen, dass diese Welt in allerhöchster Gefahr steht – durch die »Höchstgrad-Freimaurerei«. Um eine grausame, bewusst inszenierte Weltkatastrophe noch im letzten Moment zu stoppen, brauche es uns alle!

In diesem Beitrag werden die kriminellen Energien und Machenschaften der Hochgrad-Freimaurerei beleuchtet. Dabei soll aber nicht etwa deren Wohltätigkeit in den drei blauen Basis-Graden infrage gestellt werden.

Doch diese Lehrlings- und Gesellengrade etc., verkörpert durch die kleinen Brüder der sogenannten Johannis-, Rotarier-, Lions- etc. Logen, erfüllen für die Hochgrad-Freimaurerei lediglich den gleichen Zweck, wie in etwa Häubchen und Kreide für den Wolf bei den sieben Geißlein erfüllt haben. ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV