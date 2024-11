12 WEF-inspirierte Info-Killer – Total-Zensur ist nur deren „After-Party“ (von Ivo Sasek)

Am 54. Jahrestag des WEF hatte Ursula von der Leyen den radikalen Kampf gegen die Desinformation auszurufen. Was seit diesem Schlachtruf der Geheimbündler gegen die freie Wahrheitsbewegung abgeht, ist ätzender als etwa die gefürchtete Totalzensur selbst. In dieser Schulung dokumentiert Kla.TV-Gründer Ivo Sasek daher nicht nur WEF‘s neueste Infokiller, sondern zeigt der Menschheit auf, wieso eine Totalzensur bei der selbsternannten Elite erst als Nachspeise auf dem Plan steht. Streue das, soweit du kannst!

Am 54. Jahrestag des World Economic Forums – genannt WEF – das im Januar 24 stattgefunden hat, kam unmissverständlich ans Licht, wie die freie Aufklärungsszene mächtigste Freimaurerkreise ins Wanken gebracht hat. Dort, im schönen Davos, hatte Frau von der Leyen den internationalen Kampf gegen die Desinformation auszurufen.

Die Verbannung aufdeckender Videos aus dem Internet wird ja schon seit Jahren ganz heftig vorangetrieben. Hunderttausende kostbarer Enthüllungsvideos wurden allein in den letzten zehn Jahren radikal aus dem Netz gelöscht. Wer den jüngsten Schlachtruf von der Leyens gegen die Desinformation allerdings nur als Appell zur Totalzensur verstanden hat, hat damit leider zu kurz gegriffen; er hat die Ruchlosigkeit dieser Geheim-Gilde noch nicht recht verstanden. Dies aber nicht etwa, weil eine Totalzensur gar nicht auf der WEF-Agenda stünde. Dies tut sie natürlich auch. Nur wäre diesen Wahrheitsverächtern ein solcher Schnelltod der Aufklärungsszene bei weitem zu gnädig, bzw. zu wenig. Sie beabsichtigen nämlich viel gründlicher vorzugehen.

Denn sie wittern ja, dass eine Totalzensur die Wahrheitsbewegung so wenig auslöschen könnte, wie etwa das Niederbrennen von Tempeln irgendeine Religion. Sie realisieren, dass eine allzu radikale Totalzensur des Internets die Wahrheitsbewegung nur stärken und in den Untergrund treiben würde. Von dort aus würde sie sich dann neu formieren und auf allen konventionellen Wegen und nur umso mächtiger in Wort, Schrift und Tat aufstrahlen. Darum gedenken sie, uns freien Aufklärern gerade weit größeren Schaden zuzufügen. Wie aber das? Ganz einfach: Indem sie versuchen, ein nie dagewesenes heilloses Durcheinander von Wahrheit und Lüge anzurichten.

Ja, ein solches Chaos von echt und falsch, ein solch explosives Gemisch von zuverlässiger und gefährlicher Berichterstattung, dass zuletzt keine Sau mehr mitkommt. Kein Mensch soll zuletzt mehr durchblicken, welche Infos denn nun echt und welche gefälscht sind. Und genau dies wäre dann die von Anfang an avisierte Stunde, in der sich diese Menschenfeinde das Wahrheitsmonopol per Gesetz sichern und alle übrigen unter Strafandrohung zum Schweigen bringen. Doch wenn wir diese Schulung getreu umsetzen und an alle weitergeben, werden wir ihnen diese finsteren Pläne tüchtig vereiteln. Bleibt daher bitte mit mir dran bis zum Schluss. Ich glaube, es lohnt sich. Ihr werdet bahnbrechende Neuigkeiten hören, die euch für die unausweichlich kommenden Konfrontationen fit machen können...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV