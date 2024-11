Spotlight: Norbert Schwarz über Spikeproteine und Prionenkrankheiten

In diesem Interview spricht Alexander Kühn mit Dr. Norbert Schwarz über sein neues Buch: "Vom Stachel im Fleisch – Wie das Corona-Impf-Spike-Protein Schaden anrichtet". Gemeinsam tauchen wir in die zentralen Themen des Buches ein und untersuchen, wie das Spike-Protein aus den Corona-Impfungen tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Ein Hauptfokus liegt auf Autoimmunkrankheiten und spezifischen Herzproblemen wie Myokarditis, einer Herzmuskelentzündung. Dr. Schwarz erklärt, wie das Spike-Protein die Kollagenfasern schädigen kann und somit den Alterungsprozess beschleunigt, was sich insbesondere auf die Haut und das Bindegewebe auswirkt.

Doch das Gespräch behandelt nicht nur die medizinischen Aspekte. Dr. Schwarz und Alexander Kühn sprechen auch über die Corona-Krise und ihre weitreichenden Auswirkungen auf das persönliche und berufliche Leben. Trotz der ernsten Themen beleuchtet Dr. Schwarz auch positive Effekte und Chancen, die diese Herausforderungen mit sich bringen können. Buchempfehlungen von Dr. Norbert Schwarz: "Vom Stachel im Fleisch – Wie das Corona-Impf-Spikeprotein Schaden anrichtet" "Demographischer Wiederaufbau" "Evolution, Eugenik und Transhumanismus" "Geimpft – gestorben: Histopathologischer Atlas der Corona-Impfschäden" Schaltet ein für einen tiefgehenden Einblick in die gesundheitlichen Folgen der Corona-Impfungen und aktuelle Entwicklungen! Hier die Links zu den oben empfohlenen Büchern mit weiterführenden Informationen zu den im Interview behandelten Themen: https://shop.tredition.com/booktitle/Vom_Stachel_im_Fleisch_-_Wie_das_Corona-Impf-Spikeprotein_Schaden_anrichtet/W-313-112-356 https://shop.tredition.com/booktitle/Demographischer_Wiederaufbau/W-802-746-040 https://shop.tredition.com/booktitle/Evolution_Eugenik_und_Transhumanismus/W-1_156178 https://www.histo-atlas.com/ Dies ist ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit Norbert Schwarz ("Vom Stachel im Fleisch") – Hier in voller Länge zu sehen: apolut.net/im-gespraech-norbert-schwarz/ Quelle: apolut