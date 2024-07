Blitzbesuch! Orban in Kiew – Macht er Frieden?

Eine neue Hoffnung! Orban ist am Drücker und lässt in Europa nichts anbrennen. Alles über seine Reise in die Ukraine, das Motto der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft „Make Europe Great Again“ und warum die USA im Prozess der Friedensfindung ausschlaggebend sind, erfahren Sie jetzt von Paul Klemm und Falko Looff.

Quelle: COMPACT-TV