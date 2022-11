EingeSCHENKt.tv: Querdenken Dresden – Großdemo #HeisserHerbst #DD2910

Waren es 10.000 Menschen? Waren es 12.000 Menschen? Es lässt sich schwer einschätzen. Fakt ist, die Menschen – angereist aus der Schweiz, Österreich und vielen Bundesländern – trommelten laut! Wir stellen fest: Die Polizei mag laute Trommler nicht so unbedingt und der Pressesprecher der Dresdner Polizei hat keine Lust, vor unsere Kameras zu treten. Das war Dresden am 29.10.2022.

Wie entstand eingeSCHENKt.tv und wie wird es finanziert?

Im Jahr 2014 mussten auch wir anhand der Ukraine Berichterstattung mit Erschrecken feststellen, wie abhängig und eingebunden und fremdbeeinflusst weite Teile unserer Medienlandschaft mittlerweile geworden sind und welche Interessengruppen Einfluss auf diese nehmen. Aus diesem Grund beschlossen wir, einen eigenen Informationskanal aufzubauen.

Wir nahmen etwas Geld in die Hand und investierten in Technik, Lizenzen, Kameras, Scheinwerfer, Studiomöbel und alles, was man benötigt, um bescheiden starten zu können. Die Produktionskosten sind natürlich mit ständigem finanziellem Aufwand verbunden. Da wir kostenlos senden, sind wir abhängig von Spenden unserer Zuschauer. Wir senden für Euch! Ihr könnt uns dabei unterstützen. Mit Vorschlägen, Anregungen, Lob oder Kritik und natürlich auch mit finanzieller Hilfe in Form von Spenden. Jeder Cent fließt ins Programm!

