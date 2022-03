COMPACT.Der Tag vom 3.3.2022

Diese Bilder veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag. Sie sollen die Verteilung von Lebensmitteln durch die Armee in der Region Charkiw zeigen. Dort hatte Russland in den vergangenen Tagen Geländegewinne erzielt. Die gleichnamige Gebietshauptstadt befindet sich dagegen weiterhin unter Kontrolle der Ukraine. Militärisch war die Lage am Donnerstag eher ruhig. Es gab offenbar weder größere Auseinandersetzungen, noch Gebietsgewinne einer der beiden Seiten. Allerdings wird nach wie vor mit einem Großangriff auf Kiew gerechnet. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 3. März.

Das sind einige unserer Themen: Truppenaufmarsch – USA verlegen Soldaten nach Deutschland

Donbass – Ein Blick hinter die Front

Afghanistan – Klaut Amerika das Geld der Hungernden?

Zensur – Die wirre Begründung für das rt-Verbot

Das Letzte – AfD oder Linke – Wer streitet lautet über Russland? Quelle: COMPACTTV