Mega! 8 Millionen live bei Weidel und Musk

Was für ein historisches Ereignis! Nicht nur, dass Weidel und Musk miteinander sprachen, sondern auch die enorme Resonanz stellen alles Vergleichbare in den Schatten. 8 Millionen Zuschauer – doch der Mainstream lügt die Zahlen extrem herunter. Über was gesprochen wurde, wie der Livestream bekämpft werden sollte und wie sich die Kanzlerkandidatin inhaltlich geschlagen hat, analysieren Jürgen Elsässer und André Poggenburg.

Quelle: COMPACT-TV