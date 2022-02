Dr. Daniele Ganser: Ukraine soll nicht in die NATO

Der Schweizer Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser fragt in diesem Video: Wie kann die Krise in der Ukraine beruhigt werden? Er gibt diese Antwort: Indem die Ukraine erklärt, dass sie in den nächsten Jahren nicht der NATO beitreten wird.

In seinem Buch «Imperium USA» erklärt Ganser, dass die NATO-Osterweiterung ein Wortbruch gegenüber Russland ist. Beim NATO-Gipfel in der rumänischen Hauptstadt Bukarest wurde im April 2008 von US-Präsident George Bush junior beschlossen, die Ukraine und Georgien in die NATO aufzunehmen. Russland war erzürnt. Auch Beobachter in den USA erkannten später den Fehler. »Man stelle sich die Empörung in Washington vor, wenn China ein mächtiges Militärbündnis schmiedete und versuchte, Kanada und Mexiko dafür zu gewinnen«, gab der US-Politologe John Mearsheimer von der Universität Chicago zu bedenken.

Danach stürzten die USA am 20. Februar i2014 n einem illegalen Putsch die Regierung in der Ukraine. Der Putsch wurde durch Scharfschützen ausgelöst, die in Kiew sowohl Demonstranten wie auch Polizisten erschossen und das Land ins Chaos stürzten. Präsident Wiktor Janukowytsch und Ministerpräsident Nikolai Asarow mussten zurücktreten. Die USA installierten Arsenij Jazenjuk als neuen Ministerpräsidenten und Petro Poroschenko als neuen Präsidenten. »Es war ein vom Westen gesponserter Putsch, es gibt kaum Zweifel daran«, erklärte der gut informierte frühere CIA-Offizier Ray McGovern. Im US-Außenministerium hatte Victoria Nuland die Fäden gezogen, zusammen mit Geoffrey Pyatt, dem US-Botschafter in der Ukraine. Die Telefongespräche zwischen Nuland und Botschafter Pyatt, in denen sie vor dem Putsch die Zusammenstellung der neuen Regierung besprachen, wurden abgehört und erregten Aufsehen, weil Nuland mit dem Ausdruck »Fuck the EU« die Europäische Union beleidigt hatte.





Quelle: Daniele Ganser