Der gnadenlose Krieg der Pharma gegen die Menschheit! Brisante Rundschau mit Ivo Sasek

Prof. Dr. Stefan Homburg hat die freigeklagten RKI-Files gesichtet. Seine aufsehenerregende Auswertung offenbart, wie kriminell das Vorgehen von Spitzenpolitik, Pharmaindustrie, RKI und weiteren Akteuren während Corona tatsächlich war. In zwei Etappen zeigt KlaTV-Gründer Ivo Sasek anhand hochbrisanter Fakten auf, was damals geschah und was uns blüht, wenn wir die Verantwortlichen nicht hinter Schloss und Riegel bringen. Verbreiten Sie diesen Beitrag noch heute!

Mittlerweile hat Prof. Dr. Stefan Homburg zusammen mit vielen anderen die über 2000 Seiten freigeklagten RKI-Files gesichtet. Interessiert hat vor allem, was sich hinter den zahllos vom RKI geschwärzten Stellen verbirgt. Denn des RKI musste zwar auf richterlichen Beschluss hin diese internen Dokumente über die Covid-Impf-Verläufe offenlegen, hat diese aber vorher noch geschwärzt. In dieser gesamten Untersuchung geht es also primär um dringende Fragen wie: Wusste das RKI rechtzeitig von den tödlichen Wirkungen, den gesundheitlichen Gefahren und der prinzipiellen Nutzlosigkeit der Covid-Impfstoffe oder nicht? Denn im Falle, dass das RKI rechtzeitig Bescheid wusste, dieses ohnehin verfassungswidrige Völker-Experiment aber trotzdem fortgeführt hatte, kämen nur noch lebenslängliche Inhaftierungen für alle Beteiligten infrage. Wie sieht es nun aus? Ich nehme das Ergebnis gleich schon einmal pauschal vorweg: Tatsächlich wusste das RKI schon vor Impf-Beginn und umso mehr auch von den ersten Tagen ab Impf-Beginn allumfänglich darum, wie zerstörerisch und auch tödlich diese Covid-Spritzen für die Völker waren. Sie wussten auch um die völlige Nutzlosigkeit der Masken, des Maskenzwangs und vielerlei mehr. Das RKI wusste, dass alle seine wesentlichen Entscheidungen politisch geordert und manipuliert, aber keineswegs etwa seriös wissenschaftlich basiert waren. Und nun, obgleich unzählige Volkszerstörungen durch diese Polit- und RKI-Lügen ans Licht gekommen sind, machen die WHO zusammen mit Big-Pharma und all ihren mörderischen Vasallen aus Gesundheitsbehörden und Spitzen-Politikern einfach unbeirrt weiter wie bisher. Sprich: Sie setzen ihren Völkermord unbeirrt fort!...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV