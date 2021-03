Neue Eiszeit Teil 1: Russlandbilder einer Kindheit im Kalten Krieg

Vor sieben Jahren trennten sich im Zuge des Ukraine-Konflikts die Wege zwischen Russland und dem Westen wohl endgültig für die kommenden Jahrzehnte. Für Menschen, deren Lebensthema ein gutes Verhältnis zwischen Ost und West ist, liegt damit eine Welt in Trümmern. Im ersten Teil dieser Essay-Serie blickt unser Autor zurück auf seine Kindheit im Kalten Krieg, als Russland für ihn ein eisiges, fremdes und bedrohliches Reich war – von dem trotzdem eine tiefe Faszination ausging.

Dr. Leo Ensel: Ich bin kein Kriegskind, aber ein Kind des Kalten Krieges. Mehr als die Hälfte meines Lebens lebte ich in einer gespaltenen Welt. Der Riss, der durch die ganze Welt klaffte, zog sich mitten durch mein Land, nicht selten sogar mitten durch die Familien. Der Ost-West-Konflikt hatte sich eine analoge Infrastruktur geschaffen, die bis tief in die Köpfe und Seelen der Menschen hineinragte.



Das bipolare Denken, das Denken und Fühlen in Freund-Feind-Kategorien, in ‚Wir‘ und ‚Die‘, in ‚Hüben‘ und ‚Drüben‘, kurz: das Lagerdenken war fast allen Menschen, wo auch immer sie sich politisch verorteten, zur zweiten Natur geworden.Der Kanal „Drushba FM“ wurde erstellt, um freundschaftliche internationale Beziehungen zwischen Ost und West zu fördern. Unsere Informations- und Aufklärungsarbeit soll dazu beitragen, das Interesse der breiten Bevölkerung an diesem wichtigen Thema zu erhöhen. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Ländern zusammenzubringen und unterschiedliche Sichtweisen auf dieselben Dinge zu zeigen, die in unserer Welt passieren....[weiterlesen]





Quelle: Druschba FM