Fußball-EM: Zwischen Schwarz-Rot-Gold und Regenbogen

Regenbogenarmbinde? Rosa Trikots? Fußballstadion als queere Propagandabühne? Der große Hype rund um die EM ist beim Volk noch nicht so recht angekommen. Doch hinter den Kulissen toben Machtkämpfe und der Versuch des Mainstreams, konservative Fußballfans wieder zurückzugewinnen. Was setzt sich am Ende durch – und wer kämpft jeweils an vorderster Front?

Dr. Stephanie Elsässer und COMPACT-Redakteur Sven Eggers geben Ihnen einen Überblick, kurz vor dem Eröffnungsspiel. Quelle: COMPACT-TV