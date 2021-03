Dr. Heidi Wichmann: Vertraut auf Euer Immunsystem!

Das Thema Impfen ist in aller Munde. Die Politik und die Medien scheinen in Zeiten von Corona nur eine Botschaft zu vermitteln: Impfen beendet die Krise. Aber was ist das überhaupt für ein neuer Impfstoff mit dem sogenannten mRNA-Prinzip? Welche Chancen und Risiken sind damit verbunden?

Ist er ausreichend geprüft, Kurz- und Langzeitfolgen bekannt? Einige Kritiker sprechen vom größten Menschenversuch der Geschichte mittels Genmanipulation menschlicher Zellen. Wir sprachen mit Neurobiologin Dr. Heidi Wichmann zum Thema Impfen und mRNA. Quelle: eingeSCHENKt.tv